Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleriyle bir araya geldi.

Şaşmaz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile görüştü. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, "Necati Şaşmaz, siyasete mi giriyor?" tartışmalarına neden oldu.

İşte o fotoğraf: