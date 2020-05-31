NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde ırkçı polisler tarafından öldürülen siyahi George Floyd için adalet isteyen halk gösteriler başlatmıştı.

Binlerce kişi sokaklara çıkarken, bazı yerlerde protestocular polisle çatışıp birçok yeri ateşe verdi.

"FLOYD'UN ANISINA ZARAR VERİYOR"

Şiddet dozunun artmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump göstericiler için, "Bu serseriler George Floyd'un anısına zarar veriyor' ifadesini kullandı.

"İĞRENÇSİN"

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'un yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry, Trump'ın yaptığı bu yoruma "İğrençsin" cevabını verdi.

Ayesha Curry yaptığı paylaşımda, "İğrençsin. İstemesem bile senin için de dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Ajansspor)