NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı

NBA'de dün gece başlayan boykot sonrası ligin kaderi belli oldu. Jacob Blake'in polis tarafından vurulması sonrasında siyahi vatandaşlara uygulanan şiddeti protesto edip sahaya çıkmayan oyuncular, play-off maçlarına devam etme kararı aldı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin verdiği bilgilere göre ligde ter döken isimler, yaptıkları son toplantının ardından maçlarda tekrara sahaya çıkmak için anlaştı.

BU GECE DE MAÇLAR ERTELENDİ

NBA'de dün geceki maçların ardından bu gece oynanacak 3 maç da ertelendi. NBA'den yapılan açıklamada, Milwaukee Bucks'ın Magic maçı için aldığı sahaya çıkmama kararının ardından dün gece oynanması planlanan Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City karşılaşmalarının da ertelendiği duyurulmuştu.

CUMA YA DA CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Ligden yapılan açıklamaya göre NBA, cuma ya da cumartesi günü oynanacak maçlarla yeniden başlarken yıldızlar da tekrar sahaya adım atacak.