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NBA'de oyuncular, play-off maçlarına devam etme kararı aldı

Geçtiğimiz gece başlayan boykot sonrası NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı.

NBA'de oyuncular, play-off maçlarına devam etme kararı aldı
27.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:40

Geçtiğimiz gece başlayan boykot sonrası NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı. ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin verdiği bilgilere göre NBA oyuncuları, yaptıkları son toplantının ardından maçlara devam etme kararı aldı.

NBA'de bu gece oynanacak 3 maç da ertelenirken, gelecek programın nasıl olacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. 

Milwaukee Bucks-Orlando Magic arasındaki play-off turu maçı, Buckslı basketbolcuların polis şiddetini protesto için sahaya çıkmama kararı almasıyla ertelenmişti.

NBA'den yapılan açıklamada, Milwaukee Bucks'ın bu kararının ardından dün gece oynanması planlanan Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City karşılaşmalarının da ertelendiği duyurulmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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