NBA'de oyuncular, play-off maçlarına devam etme kararı aldı Geçtiğimiz gece başlayan boykot sonrası NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı.

Geçtiğimiz gece başlayan boykot sonrası NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı. ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin verdiği bilgilere göre NBA oyuncuları, yaptıkları son toplantının ardından maçlara devam etme kararı aldı.

NBA'de bu gece oynanacak 3 maç da ertelenirken, gelecek programın nasıl olacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Milwaukee Bucks-Orlando Magic arasındaki play-off turu maçı, Buckslı basketbolcuların polis şiddetini protesto için sahaya çıkmama kararı almasıyla ertelenmişti.

NBA'den yapılan açıklamada, Milwaukee Bucks'ın bu kararının ardından dün gece oynanması planlanan Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City karşılaşmalarının da ertelendiği duyurulmuştu.

Kaynak: Hürriyet