NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı

NBA'de Nikola Jokic'in ardından Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon'ın da koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

24.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:00

NBA ekiplerinden Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon, yeni tip koronavirüse yakalandı.

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27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu anda karantinadayım ve kendimi iyi hissediyorum. NBA sezonunun devamı için Orlando'da takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

JOKIC DE YAKALANMIŞTI

NBA'de Denver Nuggets forması giyen Sırp basketbolcu Nikola Jokic'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Jokic, koronayı vatandaşı dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'ten kaptığı öğrenilmişti.

MAÇLAR TEMMUZ SONUNDA BAŞLAYACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan NBA'de 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'da Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği açıklanmıştı.