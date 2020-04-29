NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı

Dün akşam saatlerinde Kanada'ya ait NATO helikopteri İyon Denizi'ne düştü. Bölgede bulunan Türk fırkateyni TCG SALİHREİS ile İtalyan FASAN Fırkateyni düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada, "NATO SNMG-2'de görevli Kanada'ya ait FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı." ifadelerine yer verildi.

İLK YUNAN BASINI DUYURDU

Yunan basınındaki haberlerde, 3 ya da 6 kişilik mürettebatı bulunduğu tahmin edilen helikopterin Kanada'ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radarlardan kaybolduğu belirtildi. Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası'nın batısında düştüğünü belirttiği helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye bir Türk ve bir İtalyan fırkateyninin hareket ettiğini duyurdu.

NATO'DAN AÇIKLAMA

Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti. Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.