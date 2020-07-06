Narçiçeği nasıl yazılır? TDK'ya göre Narçiçeği mi, Nar çiçeği mi? Narçiçeği ne demek?

Narçiçeği kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Narçiçeği TDK'ya göre nasıl yazılır? Nar çiçeği nasıl yazılır? Nar çiçeği mi, Nar çiçeği mi? TDK'ya göre Narçiçeği kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE NARÇİÇEĞİ NASIL YAZILIR?

Nar çiçeği: Yanlış

Narçiçeği: Doğru

NARÇİÇEĞİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Narçiçeği: (na'rçiçeği)

1. isim Parlak kırmızı renk.

2. sıfat Bu renkte olan:

"Bu anda narçiçeği elbiseli kadın belirir." - Ahmet Muhip Dranas