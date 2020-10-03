Napolili Eljif Elmas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

2 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Napoli'nin geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.