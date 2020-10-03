Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı

İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

2 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Napoli'nin geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya