Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı

Napoli'nin yıldız futbolcusu Matteo Politano, İtalya'nın Capri Adası'nda tatilin keyfini çıkarıyor.

Tekne ile mavi tura çıkan Politano, sevgilisi Ginevra Sozzi ile tatil fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmiyor. Napoli'nin yıldız futbolcusu son olarak kişisel sosyal medya hesabından sevgilisi ile teknedeyken çekildiği ve dudak dudağa olduğu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

"HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

Matteo Politano'nun "Birlikte yapacaklarımız hayal bile edilemez" notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü ve kısa sürede 40 binin üzerinde beğeni aldı.