Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Napoli, kupanın en büyüğü olmak için karşı karşıya geldi.

Başkent Roma'da oynanan maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kurallar gereği uzatmalar oynatılmadı ve dev finalde direkt olarak penaltılara geçildi.

Penaltılarda Juventus'a 4-2'lik üstünlük kuran Napoli, kupayı 6. kez müzesine götürdü.