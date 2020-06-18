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Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu

İtalya Kupası finalinde Napoli, normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Juventus'u penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup etti ve şampiyonluğa uzandı.

Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
18.06.2020 00:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:30

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Napoli, kupanın en büyüğü olmak için karşı karşıya geldi.

Başkent Roma'da oynanan maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kurallar gereği uzatmalar oynatılmadı ve dev finalde direkt olarak penaltılara geçildi.

Penaltılarda Juventus'a 4-2'lik üstünlük kuran Napoli, kupayı 6. kez müzesine götürdü.

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