Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Napoli, hazırlık maçında Castel di Sangro L'Aquila'yi gole boğdu ve rakibini 11-0 mağlup etti. İtalyan ekibinde yeni transfer Victor Osimhen, 8 dakikada hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu.

29.08.2020 00:14 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:21

Serie A ekiplerinden Napoli, yeni sezon için hazırlık sürecini sürdürüyor. İtalya'nın L'Aquila bölgesindeki yerel bir takım olan Castel di Sangro L'Aquila ile karşılaşan Napoli temsilcisi, rakibini gole boğdu ve sahadan 11-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı.

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Napoli, karşılaşmaya Ospina, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Ghoulam, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Insigne ve Osimhen 11'i ile çıktı.

8 DAKİKADA HAT-TRİCK

Karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasına 10-0 önde giden Napoli'de yeni transfer Victor Osimhen 8 dakikada hat-trick yaparken Lorenzo Insigne de 3 gol attı. Dries Mertens ve Hirving Lozano 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı. Skoru belirleyen gol ise Faouzi Ghoulam'dan geldi.