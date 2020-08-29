Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti

Serie A ekiplerinden Napoli, yeni sezon için hazırlık sürecini sürdürüyor. İtalya'nın L'Aquila bölgesindeki yerel bir takım olan Castel di Sangro L'Aquila ile karşılaşan Napoli temsilcisi, rakibini gole boğdu ve sahadan 11-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı.

Napoli, karşılaşmaya Ospina, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Ghoulam, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Insigne ve Osimhen 11'i ile çıktı.

8 DAKİKADA HAT-TRİCK

Karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasına 10-0 önde giden Napoli'de yeni transfer Victor Osimhen 8 dakikada hat-trick yaparken Lorenzo Insigne de 3 gol attı. Dries Mertens ve Hirving Lozano 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı. Skoru belirleyen gol ise Faouzi Ghoulam'dan geldi.