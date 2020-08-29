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Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Napoli, hazırlık maçında Castel di Sangro L'Aquila'yi gole boğdu ve rakibini 11-0 mağlup etti. İtalyan ekibinde yeni transfer Victor Osimhen, 8 dakikada hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu.

Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti
29.08.2020 00:14 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:21

Serie A ekiplerinden Napoli, yeni sezon için hazırlık sürecini sürdürüyor. İtalya'nın L'Aquila bölgesindeki yerel bir takım olan Castel di Sangro L'Aquila ile karşılaşan Napoli temsilcisi, rakibini gole boğdu ve sahadan 11-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı.

Napoli, karşılaşmaya Ospina, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Ghoulam, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Insigne ve Osimhen 11'i ile çıktı.

8 DAKİKADA HAT-TRİCK

Karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasına 10-0 önde giden Napoli'de yeni transfer Victor Osimhen 8 dakikada hat-trick yaparken Lorenzo Insigne de 3 gol attı. Dries Mertens ve Hirving Lozano 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı. Skoru belirleyen gol ise Faouzi Ghoulam'dan geldi.

Haber Yorumları (2)
CETO: bunlar insan gibi yenmiyor . . . LOKUM gibi abilere yaptiklarina bak . . ben akli selim bi r insan degilim italyan liginden Castel di Sangro L''Aquila'' destekliyorum . . . . . . :(
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ADANALI: Sanki benim başıma adam akıllı takımı yendiniz , halı sahadan 11 kişi alıp çıkarmışlar
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Şu an buradasınız: Napoli, hazırlık maçında rakibini 11-0 mağlup etti - Napoli
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