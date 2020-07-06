Boyu bir insan eli kadar olan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor

Nallıhan'da kavurucu sıcakların görülmesiyle birlikte ortaya çıkan örümcekler Nallıhan'da mahalle sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceği park ve bahçelerde gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri çocuklarını dışarıya çıkartmaya korktuklarını belirtti.

ISIRMALARA KARŞI UZMANLAR UYARDI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıklıkla rastlanan Sarıkız isimli örümcek Nallıhan'da yeniden görülmeye başladı. Zehrinin ölümcül olabileceğini belirten uzmanlar ise vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar olası böcek ısırmalarına karşı vatandaşların mutlaka acil müdahale için hastaneye başvurmasını istedi.

"İLAÇLAMA YAPILSA DA ÇIKIYORLAR"

Sarıkız isimli örümceği gören bir vatandaş ise "Sıcaklar çok olduğu zamanda ilaçlamalar yapılsa da böcek örümcek kırkayak her şey çıkıyor maalesef biraz daha dikkatli olmak gerekiyor" dedi.