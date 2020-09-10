Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli kaç yaşında nereli? Nacer Chadli hangi pozisyonda oynuyor? Nacer Chadli hangi takımlarda oynadı?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nacer Chadli, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli hangi takımlarda oynadı? Nacer Chadli kaç yaşında nereli? Nacer Chadli hangi pozisyonda oynuyor?

NACER CHADLİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 2 Ağustos 1989

Kaç yaşında: 31 yıl yaşında

Nereli : Liège, Belçika

Boy : 1,85 m

Kilo : 85 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2007

Mevki : Orta saha

Nacer Chadli, Fas asıllı Belçikalı futbolcudur. Tottenham Hotspur takımında forma giymektedir. Başakşehir'e transfer olmuştur.

TRANSFER GEÇMİŞİ

Başakşehir

Monaco

RSC Anderlecht

Monaco

West Brom

Tottenham

Twente

AGOVV Apeldoorn

Maastricht U19

Standard Alt.