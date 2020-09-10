Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli kaç yaşında nereli? Nacer Chadli hangi pozisyonda oynuyor? Nacer Chadli hangi takımlarda oynadı?
Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Nacer Chadli, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Nacer Chadli kaç yaşında nereli? Nacer Chadli hangi pozisyonda oynuyor? Nacer Chadli hangi takımlarda oynadı? Nacer Chadli kimdir?
10.09.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:51
Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nacer Chadli, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli hangi takımlarda oynadı? Nacer Chadli kaç yaşında nereli? Nacer Chadli hangi pozisyonda oynuyor?
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NACER CHADLİ KİMDİR?
Doğum tarihi : 2 Ağustos 1989
Kaç yaşında: 31 yıl yaşında
Nereli : Liège, Belçika
Boy : 1,85 m
Kilo : 85 kg
Kariyer başlangıç tarihi: 2007
Mevki : Orta saha
Nacer Chadli, Fas asıllı Belçikalı futbolcudur. Tottenham Hotspur takımında forma giymektedir. Başakşehir'e transfer olmuştur.
TRANSFER GEÇMİŞİ
Başakşehir
Monaco
RSC Anderlecht
Monaco
West Brom
Tottenham
Twente
AGOVV Apeldoorn
Maastricht U19
Standard Alt.