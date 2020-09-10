Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli kaç yaşında nereli? Nacer Chadli hangi pozisyonda oynuyor? Nacer Chadli hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Nacer Chadli, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Nacer Chadli kaç yaşında nereli? Nacer Chadli hangi pozisyonda oynuyor? Nacer Chadli hangi takımlarda oynadı? Nacer Chadli kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nacer Chadli, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli hangi takımlarda oynadı? Nacer Chadli kaç yaşında nereli? Nacer Chadli hangi pozisyonda oynuyor? NACER CHADLİ KİMDİR? Doğum tarihi: 2 Ağustos 1989 Kaç yaşında: 31 yıl yaşında Nereli: Liège, Belçika Boy: 1,85 m Kilo: 85 kg Kariyer başlangıç tarihi: 2007 Mevki: Orta saha Nacer Chadli, Fas asıllı Belçikalı futbolcudur. Tottenham Hotspur takımında forma giymektedir. Başakşehir'e transfer olmuştur. TRANSFER GEÇMİŞİ Başakşehir Monaco RSC Anderlecht Monaco West Brom Tottenham Twente AGOVV Apeldoorn Maastricht U19 Standard Alt.