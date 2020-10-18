N'Sakala'nın taraftarın yorumuna verdiği yanıt yüzlerce beğeni aldı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Fabrice N'Sakala, sostal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Bir taraftarın yaptığı "N'Sakala > Davies & Marcelo" yorumuna yanıt veren N'Sakala, "Abartma kardeş" yazarak güldü.

YÜZLERCE BEĞENİ ALDI

N'Sakala'nın Bayern Münih'ten Alphonso Davies ve Real Madrid'de forma giyen Marcelo'dan daha iyi olduğuna dair espri yapan taraftarın yazısını cevaplayan N'Sakala'nın yorumu da yüzlerce beğeni aldı.