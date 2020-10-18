N'Sakala'nın taraftarın yorumuna verdiği yanıt yüzlerce beğeni aldı
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N'Sakala'nın taraftarın yorumuna verdiği yanıt yüzlerce beğeni aldı

18.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:19

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Fabrice N'Sakala'nın bir taraftarın yaptığı "N'Sakala > Davies & Marcelo" yorumuna tepkisi yüzlerce beğeni aldı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Fabrice N'Sakala, sostal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Bir taraftarın yaptığı "N'Sakala > Davies & Marcelo" yorumuna yanıt veren N'Sakala, "Abartma kardeş" yazarak güldü.

YÜZLERCE BEĞENİ ALDI

N'Sakala'nın Bayern Münih'ten Alphonso Davies ve Real Madrid'de forma giyen Marcelo'dan daha iyi olduğuna dair espri yapan taraftarın yazısını cevaplayan N'Sakala'nın yorumu da yüzlerce beğeni aldı.

N'Sakala'nın taraftarın yorumuna verdiği yanıt yüzlerce beğeni aldı
N'Sakala'nın taraftarın yorumuna verdiği yanıt yüzlerce beğeni aldı

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Haber Yorumları (1)
MARJİNAL BJK: Beşiktaş daha önce Burak Yılmaz Caner Erkin Ve Gökhan Gönülden ibaret değildi ve bundan sonrada olmayacak , zaten onları asla Beşiktaşlı olarak görmedik . Gittiklerine üzülenler olsa da sevinenlerin yanında devede kulak kalırlar ancak .
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