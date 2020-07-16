Mustafakemalpaşa'da Jandarma tacizciyi kıskıvrak yakaladı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunan sapık jandarmanın sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

16.07.2020 07:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:20

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunan sapık jandarmanın sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

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Mustafakemalpaşa'da 15 gün arayla 78 ve 80 yaşındaki iki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan İ.K. (31) isimli şahıs gerçekleştirdiği nitelikli taciz olaylarının ardından kayıplara karıştı. İlçede korkuya neden olan ve kimliği tespit edilen şüpheli, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel bir ekiple aranmaya başlandı.

Kaçması muhtemel olan Susurluk, Manyas ve Bandırma İlçelerinde yapılan araştırmalar neticesinde Jandarma ekipleri aranan sapığı Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsalında yakaladı. Jandarma ekiplerinin 4 gün süren titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalanan sapık mağdurlara gösterilen fotoğrafı sayesinde teşhis edilerek adli mercilere teslim edildi. İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA