Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı adaylık başvurusu yapıldı
Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusu TBMM Genel Sekreterliğine sunuldu. Şentop, "Artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum." dedi.
03.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:14
AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.
"BÜTÜN ARKADAŞLARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"
TBMM Başkanı Şentop, "Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur. Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.