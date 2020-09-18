Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mustafa Şen hakkında araştırmalar yapılıyor. Mustafa Şen kimdir? Mustafa Şen kaç yaşında, nereli? Mustafa Şen hayatı ve biyografisi!

ARAŞTIRMACI YAZAR MUSTAFA ŞEN KİMDİR?

1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon Fatih Lisesi'ni bitirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken Tarih Bölümü'ne geçiş yapıp 1995'tde mezun oldu.

Ardından Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir. 2016 yılında ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir.