Mustafa Sarıgül yeni parti çalışmalarını hızlandırdı! Yusuf Polat İstanbul İl Başkanlığına getirildi

CHP'de gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultay'da partideki krizler gözler önüne serilirken, Kurultay sonrasında Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı öne sürülmüştü. Bu iddiaların gündeme gelmesinden sonra Memleket Hareketi'ni başlatan İnce, parti yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu açık ve net şekilde göstermişti.

"BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

CHP'deki yeni parti iddiaları bununla da bitmedi. Son olarak gazeteci Yalçın Bayer, Deniz Baykal'ın parti kuracağını ve partinin genel başkanlığına da kızı Aslı Baykal'ın getireceğini öne sürmüştü. Bu iddianın gündeme gelmesinden sonra açıklamalarda bulunan Aslı Baykal böyle bir şeyin mümkün olmadığını vurgulayarak konunun üstünü kapattı.

YUSUF POLAT YENİ PARTİNİN İSTANBUL İL BAŞKANI OLDU

31 Mart seçimlerinden önce CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül yeni parti çalışmalarını hızlandırdı ve partisinin İstanbul İl Başkanını belirledi. Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni siyasi bir partiye dönüştürmek isterken, partinin İstanbul İl Başkanlığına Yusuf Polat'ı getirdi.

"TAMAMLANACAK BİR HİKAYEMİZ VAR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Polat, "Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn. Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin" ifadelerini kullandı.

İNCE'NİN YENİ PARTİ KURACAĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan CHP'li Barış Yarkadaş Muharrem İnce'nin yıl sonuna kadar parti kuracağını iddia etti.

YUSUF POLAT KİMDİR?

1973 Tokat doğumlu olan Yusuf Polat, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünde Lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetimi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi alan Polat, 2014 - 2019 yılları arasında Çekmeköy Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Polat'ın İnşaat ve Sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda ortaklığı bulunuyor.