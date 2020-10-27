Bugün yeni yeni parti için yola çıkacak Sarıgül'den Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız? sorusuna yanıt

31 Mart yerel seçimlerinde Şişli'den belediye başkan adayı olabilmek amacıyla DSP'ye katılan Mustafa Sarıgül, bugün istifa ederek Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirmek için yola çıkıyor.

GENEL MERKEZ BİNASI DA TUTULDU

Bugün itibariyle 44 şehirde yönetimini belirleyen Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partinin genel sekreterliğine de CHP eski milletvekili Hasan Aydın'ı getireceği öğrenildi. Ankara'da genel merkez binasını tutan Sarıgül'ün sloganı ise "Çare var" olacak.

CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILACAK?

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi. Bu konuda kesin ifadeler kullanmaktan kaçınan Sarıgül, "Mustafa Sarıgül'ün kişisel görüşleri olmaz, TDH'nin görüşleri olur. Onları vakti, saati geldiği zaman yetkili kurullarımızda açıklarız. Hiçbir ittifakla yakınlığımız yok. Hangi ittifakın ne zaman yapılacağına partimizin kurulları karar verecek" dedi.