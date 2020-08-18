Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz

Galatasaray, yeni sezon için transferlerini sürdürürken sarı kırmızılı ekibin Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah'ı Beşiktaş'a kaptırması gündemden düşmüyor. Siyah beyazlı ekip, dün 19.05'te transferi açıkladı. Öte yandan Mensah'ın transferinin duyurulduğu videoda "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi" demesi ve göndermede bulunması tartışmaların sesini yükseltti.

Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den bir yanıt geldi. Cengiz, bugün düzenlenen basın toplantısında konu hakkında "Hem Beşiktaşımıza hem Mensah'a candan başarılar dilerim. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlar. Biz başarılar diliyoruz ama hiç kimseye yanlış yapmadığımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR YER HAYALİMDİ"

Ganalı yıldız ise transferinin ardından hayallerinin gerçek olduğunu söyleyip "Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olmak gurur verici. Böyle bir yerde olmak hayalimdi. Geldiğim zaman gördüğüm ilgi ve destek, doğru yerde olduğumu gösteriyor zaten. Burada olmaktan mutluyum" şeklinde konuştu.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Mensah, Hes Kablo Kayserispor formasıyla geride kalan sezon Süper Lig'de 25 maça çıkıp, 5 gol attı ve 8 golün de pasını verdi.