Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu

Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muslera, başta Galatasaray olmak üzere herkese teşekkür etti.

"EN YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Geçirdiği zor zamanlarda tüm ülkenin yanında olduğunu ifade eden Uruguaylı kaleci, "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Özellikle Galatasaray'a, taraftarlara, doktorumuz Yener İnce'ye çok çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere" şeklinde konuştu.

Koltuk değnekleri kullandığı görülen Muslera, taburcu olmasının ardından evine giderek dinlenmeye çekildi.