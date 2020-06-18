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Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu

Koronavirüs arası sonrası Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçta sakatlanan tecrübeli kaleci Fernando Muslera, ameliyat olduğu hastaneden taburcu edildi. Uruguaylı file bekçisi, hastane çıkışı yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.

18.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:37

Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muslera, başta Galatasaray olmak üzere herkese teşekkür etti.

"EN YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Geçirdiği zor zamanlarda tüm ülkenin yanında olduğunu ifade eden Uruguaylı kaleci, "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Özellikle Galatasaray'a, taraftarlara, doktorumuz Yener İnce'ye çok çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere" şeklinde konuştu.

Koltuk değnekleri kullandığı görülen Muslera, taburcu olmasının ardından evine giderek dinlenmeye çekildi.

Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Haber Yorumları (1)
ŞAZİYE CEYHAN: özetleeee çok gemiş olsunnn
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