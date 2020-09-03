Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Devlete sızalım demiş

"Devletin kontrol mekanizmalarında olalım" sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Fatih Nurullah takma adlı sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban (58), bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Kamuoyunda 'Uşşaki Tarikatı Lideri' olarak gündeme gelen Eyüp Fatih Şağban'ın "Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de... Vakti gelir. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor" sözleri sosyal medyaya yansımış ve büyük tepki çekmişti. Şağban, bu kez 'çocuk istismarı' ile gündeme geldi.

BABA, DİĞER MÜRİTLERİN SALDIRISINA UĞRADI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasına göre, faaliyetlerini İstanbul merkezli olarak yürüten Şağban'ın Akyazı'da da misafirlerini ve müritlerini kabul ettiği yazlık bir dergâhı vardı. Şağban, burada mürit olan anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki bir kız çocuğunu birden fazla kere taciz etti. Çocuğun babası şikâyetçi oldu ve jandarmayla birlikte dergaha gitti. Diğer müritlerin saldırısına uğrayan babayı jandarma ekipleri linçten güçlükle kurtardı. Jandarma Şağban'ı gözaltına aldı. Fatih Nurullah takma adlı sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban Sakarya'daki yazlık dergâhında yurtdışından gelen misafirlerini de ağırlıyordu.

TALİHSİZ ÇOCUK NELER YAŞADIĞINI PEDAGOGLARA ANLATTI

İstismara uğrayan çocuk yaşadıklarını Sakarya Üniversitesi'ndeki Çocuk İzlem Merkezi'nde görevli pedagoglara anlattı. Çocuk, Şağban'ın çay götürdüğü sırada ve baş başa kaldıkları başka zamanlarda kendisini taciz ettiğini anlattı. İddiasına göre tacizler uyuduğu sırada da oluyordu ancak korktuğu için bunları bugüne kadar anlatamamıştı. Eyüp Fatih Şağban önceki gün 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

KENDİ KURMUŞ

İslam Ansiklopedisi'ne göre Uşşaki veya Uşşakiyye tarikatı, Horasan'dan Anadolu'ya geldi ve 16. yüzyılda bilinir hale geldi. Tarikatın İstanbul'daki merkezi Kasımpaşa'daydı. Kurucunun türbesi de halen Kasımpaşa'da. Eyüp Fatih Şağban ise İstanbul'da çeşitli grupların sohbetlerine devam ettikten sonra kendi yapılanması kurdu. Etrafına topladığı müritleriyle İstanbul merkez olmak üzere civar illerde 'sohbet' adı altında toplantılar düzenleyip 'zikir' ve diğer bazı tarikat ritüelleriyle ağını genişletmeye devam etti.