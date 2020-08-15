Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Ramonun çekimlerinde kaza geçirdi
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri İstanbul'da devam eden ve yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan "Ramo" dizisinin setinde kaza yaşandı. Yıldırım, aksiyon sahnesinde yüzüne darbe alınca şişlik ve morluk oluştu.
15.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:59
Sevilen dizi "Ramo"nun çekimlerinde başrol oyuncusu Murat Yıldırım, aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında yüzüne darbe alarak yaralandı. Ünlü oyuncunun yüzünde şişlik ve morluk oluştu.
SETE ARA VERİLMESİNE KARŞI ÇIKTI
Kaza nedeni ile sete ara verilmek istendiği ancak Murat Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi.
YENİ SEZONUYLA EKRANLARA DÖNÜYOR
Habertürk'ün haberine göre Murat Yıldırım, yüzüne yapılan buz tedavisi uygulaması ve makyaj ile sete devam etti. Yapımını BKM'nin üstlendiği Ramo dizisi yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.