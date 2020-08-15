Sevilen dizi "Ramo"nun çekimlerinde başrol oyuncusu Murat Yıldırım, aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında yüzüne darbe alarak yaralandı. Ünlü oyuncunun yüzünde şişlik ve morluk oluştu.

SETE ARA VERİLMESİNE KARŞI ÇIKTI

Kaza nedeni ile sete ara verilmek istendiği ancak Murat Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi.

YENİ SEZONUYLA EKRANLARA DÖNÜYOR

Habertürk'ün haberine göre Murat Yıldırım, yüzüne yapılan buz tedavisi uygulaması ve makyaj ile sete devam etti. Yapımını BKM'nin üstlendiği Ramo dizisi yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.