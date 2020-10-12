Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı

Berfu Yenenler'in yeni programının ilk konuğu olan Dalkılıç, "Kendi hayatımla bağlantılı kişiler hakkında çok iyi dedikodu yapıyorum" dedi. Samimi itiraflarda bulunan Dalkılıç, Hande Erçel ile ilişkisini noktaladıktan sonra Instagram üzerinden kızlardan çok mesaj geldiğini itiraf etti.

"BENİ EŞCİNSEL ZANNEDİYORLARDI"

Şarkıcı programda "Sana kendimle ilgili bir dedikodu vereceğim" diyerek bir de itirafta bulundu. "İlişkilerime de dikkat edilmiyordu" diyen şarkıcı "Beni bir ara gay (eşcinsel) zannediyorlardı. Bir gün hatta İzmir'deki bir üniversiteye söyleşiye gittim. Binlerce kişinin içinde biri elini kaldırdı, 'O arkadaşla aranızda ne var?' diye sordu. Başka bir erkek ünlüden bahsediyor. Güldüm. Komik yani" ifadelerini kullandı.