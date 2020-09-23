Ülkemizde bulunan güzelliklerden biri olan Munzur ve çevresine yapılacak olan proje ilgili merak edilenler. Munzur Gözeleri projesi nedir? Munzur Nehri nerede? Munzur Irmağı nereye dökülüyor?

MUNZUR NEHRİ NEREDE?



Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan bir Tunceli'nin çevrisi Kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Nehri, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Gözeleri, özellikle ilkbaharla birlikte büyüleyici doğal güzelliğini ortaya koyan bir bölgedir.

Munzur Nehri, Munzur Gözeleri veya Munzur Irmağı olarak anılmaktadır. Bu doğal güzellik, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Ziyaret köyünde yer alır. Munzur Çayı'nın ana kaynağını oluşturan Munzur Gözeleri, baharın birbirinden farklı renkleriyle ziyaretçilerine seyirlik bir manzara sunmaktadır.

Munzur Nehri'nin suyu Munzur dağlarının eteklerindeki kayaların arasından çıkan sulardan beslenir ve etkileyici bir görünüme bürünür. Munzur Gözelerinin çevresinde bitki örtüsü çeşitliliği çok fazladır. Çevrede bulunan şelalelerle ayrı bir güzellik ortaya çıkmaktadır.

MUNZUR IRMAĞI NEREYE DÖKÜLÜYOR?

Ovacık'ın kuzeyinde Munzur Dağları'nın üzerindeki Ziyaret Tepesi'nin eteklerinden doğan ve merkez ilçede Pülümür Çayı ile birleşerek Keban Baraj Gölü'ne dökülen Munzur Suyu, il sınırları içerisinde çok uzun bir yol kat etmektedir.

MUNZUR GÖZELERİ PROJESİ NEDİR?

T.C. Ovacık Kaymakamlığı, Munzur Gözeleri Projesi kapsamında aşağıdaki ayrıntılara yer vermiştir;

"Munzur Gözeleri RekreasyonProjesinin ihalesiTunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğütarafından 02/06/2020 tarihinde yapılmış olup;yakın zamandayer teslimi ve işe başlama ilgili firma tarafından yapılacaktır.

Projenin amacı;Munzur gözelerinin kullanım alanları genişletilerek, gerekli düzenleme ve yenilemeler yapılarak daha geniş alanda, doğru ve düzenli kullanım ile daha iyi yaşanabilir hale getirmektir. Bu düzenlemeler ile öncelikli amaç; Munzur Gözelerinin su kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklaramiras bırakmaktır.

Munzur Gözelerinin mevcut hali korunarak ahşap yürüyüş yollar ve ahşap köprüler yapılacaktır. Mevcut alanda piknik ve mangal alanları olmayacak piknik ve mangal alanları tamamen mevcut alanın dışına taşınacaktır. Yapılacak olan çevre düzenlemesi ile; Mutfak, Kesimhane, WC' ler ,Arıtma Tesisi,Kamp Alanları veSatış Mağazaları''Doğal Sit Alanının'' dışında yapılacaktır. Böylelikle" Doğal Sit Alanının"doğallığı ve çevre temizliği korunmuş olacaktır.

Munzur gözelerinin halkın inanç yeri olarak kullanımı devam edecektir. Ve yapılan düzenlemeler inanç yeri özelliği korunarak yapılacaktır. Proje kapsamında yapılacak tüm düzenlemelerileMunzur gözelerinin doğallığını ve su kaynaklarını koruyacak, gelecek nesillere temiz ve doğa ile uyumlu bir proje uygulama amacı taşıyacaktır. Yıllarca bu bölgede oluşmuş ve oluşacak haksız rantın da önüne geçilecektir.

Proje yapım aşamaları Kaymakamlığımız,Ovacık BelediyesiveSivil Toplum Kuruluşlarıtarafından devamlı olarak doğa, çevre, inanç yeri gibi özellikler dikkat edilerek takip edilecektir."