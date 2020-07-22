Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti

24 Temmuz günü toplu ibadete açılacak olan Ayasofya'da 500 kişi içeride namaz için hazır bulunacak. Ayasofya Camiisi'nde kılınacak ilk namaz için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP'li Muharrem İnce'yi davet etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 24 Temmuz'da açılacak olan Ayasofya Camii'nde cuma namaz kılacak 500 kişilik davetli listesi hazırladı. 86 yıl sonra yeniden namaz kılınacak Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP'li Muharrem İnce'yi davet etti. İnce'nin Erbaş'ın davetine henüz bir yanıt vermediği öğrenildi.

"İLK NAMAZA DAVET OLURSA GİDERİM DEMİŞTİ"

CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili bir soru üzerine "davet olursa" Ayasofya'daki ilk namaza gidebileceğini söylemişti.