Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olacak mı? Muharrem İnce aday oldu mu? CHP Kurultayı'nda kimler aday olacak?

CHP'nin 25-26 Temmuz'da, gerçekleştireceği 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışı merak ediliyor ve Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olacak mı? Muharrem İnce aday oldu mu sorularının yanıtları araştırılıyor.

MUHARREM İNCE, CHP KURULTAYI'NDA GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Muharrem İnce'nin CHP'nin 25-26 Temmuz'da, gerçekleştireceği 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık adaylığına sıcak bakmadığı öğrenildi.

CHP KURULTAYI'NDA KİMLER ADAY OLACAK?

Olağanüstü pandemi tedbirleri altında yapılacak kurultay için şu ana kadar genel başkan aday adaylığını açıklayan tek isim eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Ancak Parti Meclisi (PM) üyeleri İlhan Cihaner ve Müslim Sarı'nın da adaylık iddiasının sürdüğü, iki ismin bu konudaki değerlendirmelerine devam ettikleri belirtiliyor.

Aday olabileceği konuşulan PM üyesi Haluk Pekşen'in de kurultay şartlarına tepki olarak adaylıktan vazgeçtiği aktarıldı. CHP tüzüğü gereği, genel başkan adayı olmak isteyenlerin 1362 kurultay delegesinin yüzde 5'inin yani 69 delegenin imzasını alması gerekiyor.