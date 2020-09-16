Muhacir ne demektir? Muhacir ne anlama gelir? Muhacirlik ne demektir? Muhacir TDK anlamı nedir? Muhacir kimlere denir?

Muhacir kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş eski bir kelimedir. Günümüz lisanında kelime anlamını kaybetmemiştir. İşte muhacir kelimesinin kullanım alanları ve anlamı;

MUHACİR NE DEMEKTİR?

Muhacir, İslamiyetin ilk yıllarında Mekke'den Medine'ye göç eden insanlar için kullanılan bir tabirdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile birlikte Medine'ye göç eden kimseler için kullanılmıştır. İslamiyetteki hicret olayı için kullanılır.

MUHACİR KELİMESİ HANGİ DİLDEN GELMİŞTİR?

Muhacir kelimesi, Arapçadan günümüze kadar gelmiş bir kelimedir. Sözcüğün kökü 'hicr' kelimesi Arapçada hicret ve göç anlamlarında kullanılır. Bir yerden başka bir yere göç etmek anlamında kullanılır.

MUHACİR TDK ANLAMI NEDİR?

Muhacirin TDK anlamı göçmen olarak açıklanmıştır. Bir yerden başka bir yere taşınmak zorunda kalan insanlar için kullanılan bir tabirdir.

MUHACİR KİMLERE DENİR?

Bulunduğu yerden başka bir yere zorunlu olarak göç eden insanlara denir. Geçmiş zamanlarda olduğu gibi günümüzde de anlamını yitirmemiştir.

MUHACİR GÜNÜMÜZDE KİMLERE NEDİR?

Günümüzde bu kelime bir yerden başka bir yere göç etmek durumunda kalan insanlar için kullanılır. Kendi ülkesinden göç etmek durumunda kalan insanlar muhacir olarak adlandırılır.

MUHACİR KELİMESİNİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş bir kelime olan muhacir, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Balkanların el değiştirmesiyle birlikte, Balkalardan gelen insanlar için de kullanılmılştır. Balkanlar'dan Anadolu'ya mecburi göç yaşayan insanlar muhacir olarak adlandırılır.