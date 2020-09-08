Muğla'nın en 'çekici' gelin arabası

Mustafa Tintin ile Emine Akgül Tintin çifti, dünya evine girecekleri yoldan ekmek teknesi olarak kullandıkları 'çekici' aracını süsleyerek geçti. Görenleri şaşırtmayı başaran gelin arabası, çifti mutlu etti.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde yaşayan Mustafa Tintin ve Emine Akgül Tintin düğünleri için iş makinesini süsledi. Gelin arabası olarak damadın ekmek teknesi olan çekici kullanıldı. Damat Mustafa Tintin küçüklüğünden beri hayali olan bir mesleği icra ettiğini söyleyerek en mutlu gününe her gün kullandığı çekici ile gitmek istediğini ifade etti.

SANAYİ ESNAFINDAN DESTEK

Düşüncesini eşi dahil kimseyle paylaşmadığını dile getiren Tintin, "Eşime son ana kadar çekiciyi gelin arabası olarak kullanacağımızı söylemedim. Görünce çok şaşırdı. Fakat benim mesleğimi ne kadar sevdiğimi bildiği için kararımı anlayışla karşıladı. Çarşıda süslediğimiz çekici ile gezerken yoldan geçen insanlar durup fotoğraf çektiler. Dükkanlarından alkışlayanlar oldu. Özellikle sanayi esnafından 'Sana bu yakışırdı' sözlerini duydum. Düğün salonuna gittiğimizde de herkes şaşırdı" dedi.