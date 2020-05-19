Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri bir erkeğe ait ceset buldu. Yangın söndürülürken, jandarmanın yaptığı incelemede ise cesedin emekli savcı Ayhan Sökmen'e (79) ait olduğu tespit edildi.

Kafaca Mahallesi Merdivenli mevkisinde, yol kenarında bulunan biçilmiş yulaf tarlasında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bayır İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

ALEVLERİN ORMANA SIÇRAMAMASI İÇİN MÜDAHALEDE BULUNMUŞ

Yoğun duman altındaki bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, tarlanın ortasında yanında kürek bulunan yanmış bir erkek cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin emekli savcı Ayhan Sökmen'e (81) ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, Sökmen'in tarlada çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahalede bulunurken dumandan etkilenerek alevlerin arasında kaldığı değerlendirildi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.