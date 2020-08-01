Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncuları kimler? Mucize / Wonder IMDb puanı

Başrolünde Julia Roberts ve Owen Wilson olan Mucize filminin orijinal adı Wonder'dır. 24 Kasım 2017 tarihinde vizyona girmiştir. 113dakika uzunluğunda olan filmin türü, dramdır.

Senarist: Steve Conrad

Yönetmen: Stephen Chbosky

MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaşıtlarından biraz farklı olan Auggie Pullman (Jacob Tremblay), 5. sınıfa geçmek üzere olan bir çocuktur. Auggie, bu yaşına kadar hiç okula gitmemiştir, evde eğitim alan çocuk ilk kez yabancı çocuklar ile iletişim kurmak zorunda kalacaktır.

Çocuğun bu kadar soyutlanmasının sebebi ise yüzünde bulunan kalıcı deformasyondur. Doğuştan gelen ve kalıcı olan bu deformasyon için onlarca ameliyat geçiren Auggie için bir çare bulunamamıştır. Sürekli bir kask ile gezen küçük çocuk, dış görünüşü sebebiyle pek çok sorun yaşamaktadır. Destekçisi olan ailesi ile başından neler geçecek?

Mucize filmi, 2012'de R. J. Palacio'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanmıştır.

MUCİZE FİLMİ OYUNCULAR KİMLER? / MUCİZE FİLMİ YABANCI YAPIM

Julia Roberts

Owen Wilson

Jacob Tremblay

Mandy Patinkin

Daveed Diggs

Millie Davis

Emma Tremblay

Kyle Harrison Breitkopf

Nadji Jeter

Steve Bacic

Crystal Lowe

Danielle Rose Russell

Ali Liebert

Izabela Vidovic

Sonia Braga

Noah Jupe

Jason Tremblay

Lidya Jewett

MUCİZE IMDB PUANI

8,0/10