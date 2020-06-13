Mucize Doktor dizisinden kim ayrıldı? Mucize Doktor dizisinden hangi oyuncu, neden ayrılıyor?

FOX ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Mucize Doktor, koronavirüs nedeniyle bir süredir TV'den uzaktı. Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan dizinin kadrosundan iki oyuncu ayrılıyor. Özge Özder ile Merve Dizdar yeni bölümlerde olmayacak. Peki, Özge Özder Mucize Doktor dizisinden neden ayrıldı? Merve Dizdar neden ayrıldı?

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Twitter paylaşımına göre, MF Yapım imzalı dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Özge Özder ile ekibe yeni dahil olan ve Damla karakterine hayat veren Merve Dizdar diziden ayrılıyor. Böylelikle Temmuz ortasında çekimleri başlayacak olan dizinin stok bölümlerinin hemen ardından yayımlanacak yeni bölümlerde iki ismin de olmaması bekleniyor.

Özge Özder

ÖZGE ÖZDER VE MERVE DİZDAR MUCİZE DOKTOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Kıvılcım karakteri ile Mucize Doktor'da görmeye alıştığımız Özder'in, dizideki hikayesinin bittiği gerekçesiyle yeni sezonda olmayacağı biliniyor. Diğer yandan Damla'yı canlandıran Merve Dizdar da dizide bulunmayacak. Yapım ekibinin farklı oyuncular ve hikaye ile yeni sezona başlamak istediği ve Dizdar'ın da hikayesini tamamladığı için başarılı oyuncu yeni sezonda olmayacak.

Merve Dizdar