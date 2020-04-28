Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı

İngiliz kaleci Ted Smith, sosyal medyadaki kötü yorumlara psikolojisinin daha fazla dayanmadığını söyleyerek henüz 24 yaşındayken futbol kariyerini noktaladı.

Smith konuyla ilgili, "Bu ben değildim, zevk aldığım şey bu değildi. Futbolu ve antrenmanları seviyordum. Ancak maçtaki baskılar benim için fazlaydı. Maçtan sonra sosyal medyada insanların ne yazdığına bakıyordum. Yapılan kötü yorumlar beni hafta boyunca etkiliyordu. Psikoloğa bile gittim. Bu soruyu kendime defalarca sordum ve futbolu bırakmaya karar verdim. Benim gibi bu durumda olan insanlar olabilir. Umarım söylediklerim başkalarının hayatının futboldan daha değerli olduğu fark etmelerine yardımcı olabilir" açıklamasında bulundu.

MOURINHO'NUN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Son olarak İngiltere 1. Ligi'nde buluanan Southend United forması giyen genç kaleci, bir dönem Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer listesinde yer almıştı.