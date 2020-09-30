Mourinho, maçı bırakıp tuvalete giden Eric Dier'ın peşinden giderek sahaya getirdi

Tottenham ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği İngiltere Lig Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında oyun devam ederken, Tottenham'ın defans oyuncusu Eric Dier, koşa koşa soyunma odasına gitti. Yaklaşık 1,5 dakika sonra peşinden de Jose Mourinho tünele gitti. Sonradan ortaya çıktı ki, Dier tuvalet ihtiyacını karşılamak için sahadan ayrılmıştı.

"BASKI YAPMAK ZORUNDAYDIM"

Maçın ardından konuşan Jose Mourinho, "48 saat içinde yeni bir maça çıktık. Her şeyi düşünen yöneticiler şuna dikkat etmeli; bir futbolcunun 48 saat içinde yeni maça çıkması yasaklanmalı. Dier maçın ortasında tuvalete gitmek zorunda kaldı. Gitmek zorundaydı, bu belki de tamamen susuz kaldığı için bu normal. Ancak ben de arkasından gidip baskı yapmak zorundaydım" dedi.

"MOURINHO ARKAMDAN KOVALADI"

Eric Dier ise, "Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de 48 saat içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eric Dier, maçın ardından "Gerçek 'maçın adamı" mesajıyla tuvaletin fotoğrafını da paylaştı.

Dier'ın sahaya dönmesinden 4 dakika sonra Tottenham beraberlik golünü buldu ve 90 dakikası 1-1 biten maçın penaltılarında rakibini 5-4 yenen Tottenham, çeyrek finale adını yazdırdı.