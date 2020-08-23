Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Antalya'da iki gencin bindiği motosiklete tutunan patenli kızlar, yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Tehlikeli yolculuk, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yeni yapılan yolda dün saat 22.30 sıralarında yaşandı. Konyaaltı'ndan Kepez yönüne giden ve üzerinde iki erkeğin bulunduğu motosikletin arkasına tutunan patenli iki kızı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TRAFİKTEKİ TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen genç kızları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yolda bir süre bu şekilde ilerleyen gençler daha sonra kameraların görüş alanından çıktı.