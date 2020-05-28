Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi

Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir sucunun motosikletini çalan hırsız polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yakalanan hırsız adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3.150 TL para cezası uygulandı.

SUYU BIRAKANA KADAR MOTOSİKLETİ ÇALINDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan Bayramının ikinci günü, öğle saatlerinde, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir su bayisinde motosikletle su dağıtımı yapan Serkan Korçak isimli genç, Bahçelievler Mahallesi adresinden gelen sipariş doğrultusunda su götürdü. Motosikletle apartmanın kapısına kadar giren ve asansörle suyu 2. kata çıkaran Korçak, geri döndüğünde motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını gördü. Şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra patronunu ve polisi arayan Korçak, çevrede motosikletini aramaya başladı.

POLİS 1 SAAT GEÇMEDEN ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletin kaybolduğu yerin yakınında bulunan güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini kısa sürede belirledi. Olayın üzerinden 1 saat bile geçmeden asayiş ekiplerince yakalanan hırsızlık olayının şüphelisi İbrahim Halil D. motosikleti sakladığı yeri gösterdi. Çalındığı yerden bir sokak ileride bir evin bahçesine saklanan motosiklet, su dağıtıcısı gence polisler tarafından teslim edildi.

HAPİSTEN KURTULDU PARA CEZASINDAN KURTULAMADI

Şelale Polis karakoluna götürülen ve hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3.150 TL idari para cezası uygulanan İbrahim Halil D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.