Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, 42 yaşındaki savunma oyuncusu Vitorino Hilton'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıklamadı.
15.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:51
Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier, 42 yaşındaki savunma oyuncusu Vitorino Hilton'un sözleşmesini yeniledi.
Montpellier Kulübü, takım kaptanı Brezilyalı Hilton'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu. Kariyerine 1996'da Brezilya'nın Chapecoense takımında başlayan Hilton, Fransa'da Lens ve Olympique Marsilya'da oynadıktan sonra 2011'de Montpellier'ye transfer olmuştu.
28 MAÇA ÇIKTI
Hilton, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1 sezonunda takımıyla 28 maça çıkmıştı.