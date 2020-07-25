Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi

MasterChef Türkiye 2020 yarışması 24 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef üçlü düellolarda Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammed Ayad ile mücadele etti. Bu düelloda yarışmacılardan Fransız soğan çorbası istendi. 40 dakikalık süre sonunda ise şefler tadıma geçecekleri sırada yarışmacı Mohammed Ayad'ın yaptığı kritik hata ortaya çıktı. Yaptığı hatayı farketmeyen Mohammed'in tadım kaşığını ağzına sokup sonra tekrar tencereye soktuğu kameralardan tespit edildi.

TABAKTAKİ YEMEĞİ TENCEREYE DÖKTÜ!

Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının yanında gelerek önce tabaktaki yemeği tencereye geri döktü.

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Ardından ise ,"Tadım yapamıyoruz. 4 sefer görüntülere baktık. Tadım kaşığıyla çift tadım yaptın. Buradan gidebilirsin" diyerek Mohammed Ayad'ı, MasterChef Türkiye'den diskalifiye etti.