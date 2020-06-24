MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Libya'da görev yaptığı esnada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik tahliye edildi.
24.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:02
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında1'i firari 8 sanık mahkeme karşısına çıktı.
3 GAZETECİYE TAHLİYE
Mahkeme gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.
3 GAZETECİYE TUTUKLU KALACAK
Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılıç tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 9 Eylül olarak belirlendi.