MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi

Libya'da görev yaptığı esnada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik tahliye edildi.

24.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:02

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında1'i firari 8 sanık mahkeme karşısına çıktı.

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı

3 GAZETECİYE TAHLİYE

Mahkeme gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

3 GAZETECİYE TUTUKLU KALACAK

Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılıç tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 9 Eylül olarak belirlendi.