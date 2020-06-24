MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında1'i firari 8 sanık mahkeme karşısına çıktı.

3 GAZETECİYE TAHLİYE

Mahkeme gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

3 GAZETECİYE TUTUKLU KALACAK

Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılıç tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 9 Eylül olarak belirlendi.