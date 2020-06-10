Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin devam ettiği Mısır'da bir çift, düğüne katılanların Kovid-19 olabileceği ihtimaline karşı sosyal mesafeyi korumak için düğün törenine dozerle katıldı. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı törene baskın yaparak düğünü tamamen durdurdu.

DOZER KEPÇESİ ÜZERİNDE GEZDİLER

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyinde yer alan Mansure bölgesinde bir çift koronavirüs olmasına rağmen düğünü gerçekleşmekte ısrarcı oldu. Düğün törenine bütün sevdiklerinin gelmesini isteyen yeni evli çift, mutlu gününü yakınlarıyla kutlamak istedi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle davetlilerin korona olabileceği ihtimaline karşı düğün törenine dozer kepçesinin üzerinde katılmayı tercih etti. Dozer kepçesi üzerinde mahallede gezen damat ve gelin davetlilere el salladı ve uzaktan dans etti.

POLİSLER BASKIN YAPTI

Resmi kaynaklara göre, damat ve gelin inşaat sektöründe çalışan bir akrabasından dozer aldı ve koronavirüse karşı tedbirler olmasına rağmen düğünü gerçekleştirdi. Düğün töreni yapıldığı ihbarını alan düzenlemesinin haber duyan polisler, olay yerine sevk gelerek mahallede yapılan düğüne baskın yaptı. Kısa süre sonra düğün tamamen durduruldu. Dozerin sahibi polis merkezine götürüldü.