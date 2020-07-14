Mirasyedi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla mirasyedi mi, miras yedi mi? Mirasyedi ne demek?

Mirasyedi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, mirasyedi TDK'ya göre nasıl yazılır? Mirasyedi nasıl yazılır? Mirasyedi mi, mirasyedi mi? TDK'ya göre mirasyedi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE MİRASYEDİ NASIL YAZILIR?

Miras yedi: Yanlış

Mirasyedi: Doğru

TDK'YA GÖRE MİRASYEDİ NE DEMEK?

mirasyedi

(mira'syedi)

1. isim Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimse:

"Kiraladıkları otlakların sahibi yıllardır Manastır'a yerleşmiş bir mirasyediydi." - Necati Cumalı

2. isim, mecaz Çok savurgan kimse:

"Hayatını, gençliğini bir mirasyedi gibi hiç düşünmeden yiyip bitirmiş." - Mahmut Yesari