Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti

ABD'nin Minneapolis kentinde polisler, George Floyd'un nefessiz kalarak ölmesine neden olan dizle enseye bastırma tekniğiyle son 8 yılda 280'i siyahi olmak üzere 428 kişiye müdahale etti. Enselerine bastırılan kişilerden yüzde 14'ünün bilinci kaybederken, bilincini kaybedenlerin 58'ininin siyahi olduğu ortaya çıktı.

8 YILDA 58 SİYAHİ BİLİNİCİ KAYBETTİ

Amerikan CNN haber kanalı, polis departmanından edindiği güç kullanımı verilerini inceledi. Çalışma, Minneapolis'te görevli memurların, 2012'den bu yana 280'i siyahi olmak üzere 428 kişi üzerinde bu tekniği uyguladığını ortaya koydu. Enselerine bastırılan kişilerden yüzde 14'ünün bilincini kaybettiği, bilincini kaybedenlerin 58'inin de siyahi olduğu görüldü. Minneapolis'te nüfusun yüzde 19'unu siyahiler oluşturuyor.

BİRÇOK POLİS DEPARTMANINDA YASAK

Çalışma, ABD'de birçok polis departmanında yasak olan enseye dizle bastırma tekniğinin, Minneapolis'te bu süre içinde neredeyse haftada bir uygulandığını da gözler önüne serdi. Minneapolis polis departmanı sözcüsü ise CNN'nin uygulamaya ilişkin sorularına yanıt vermekten kaçındı.