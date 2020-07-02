30 Haziran'da cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin babası yaşanan elim olayla ilgili konuştu. Peki, minik İkranur'un babası ne dedi? Giresun'da evinin yakınındaki derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur'un babası kızı için neler söyledi?

MİNİK İKRANUR'UN BABASI NE DEDİ?

Canlı bağlantı ile programa bağlanan babaya, Müge Anlı "O dere daha önce aranmış mıydı?" sorusunu yöneltti. Acılı baba, "Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik, emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi" şeklinde cevap verdi.

Babanın ardından konuşan babaanne, İkranur'un o dereye kendinin inme şansı olmadığını yetişkinlerin bile tek başına inemeyeceğini ifade eti.

"BİR YANLIŞ YAPILDI, İKRANUR BUNU GÖRDÜ VE ÖLDÜRÜLDÜ"

Öte yandan çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü düşünen aile "Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü" dedi. Aynı zamanda baba; "Konuşacağı için öldürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.