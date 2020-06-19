Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ediliyor. Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR PAYLAŞILDI

Operasyonla Haftanin'de teröristlere ait hedefler yerle bir edilirken komandoların 3 teröristi etkisiz hale getirdiği anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Görüntülerde kaçmaya çalışan teröristlerin SİHA ile tek bir atışla öldürüldüğü anlar yer alıyor.

HULUSİ AKAR VE KOMUTA KADEMESİ DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.



